В акватории Байкала произошло сильное землетрясение

«Землетрясение произошло 21 сентября в 14:55 (09:55 мск) в Ольхонском районе в 25 км от населённого пункта Бугульдейка на акватории озера», — говорится в сообщении.

Ранее мощное землетрясение произошло в Кемеровской области. Магнитуда толчков достигла 4,6 балла, а в эпицентре — 5,8 балла. Движение на дорогах не нарушилось, а все системы продолжили работать в штатном режиме. По словам местных жителей, сильно пострадал местный дом культуры, полы в котором усыпаны обвалившейся штукатуркой. Также в несколько раз увеличилась воронка в Шерегеше.