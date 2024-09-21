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21 сентября, 13:19

В акватории Байкала произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Ольхонском районе Иркутской области

В Ольхонском районе Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла в эпицентре. Подземные интенсивные толчки появились в акватории озера Байкал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Землетрясение произошло 21 сентября в 14:55 (09:55 мск) в Ольхонском районе в 25 км от населённого пункта Бугульдейка на акватории озера», — говорится в сообщении.

Толчки почувствовали жители Иркутского, Ольхонского, Слюдянского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского районов Приангарья. Интенсивность землетрясения в местах проживания людей составила 3-4 балла.

«Разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме», — заявили в МЧС.

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Ранее мощное землетрясение произошло в Кемеровской области. Магнитуда толчков достигла 4,6 балла, а в эпицентре — 5,8 балла. Движение на дорогах не нарушилось, а все системы продолжили работать в штатном режиме. По словам местных жителей, сильно пострадал местный дом культуры, полы в котором усыпаны обвалившейся штукатуркой. Также в несколько раз увеличилась воронка в Шерегеше.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Julia Agin

Наталья Афонина
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