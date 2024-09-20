Учёные объяснили Life.ru природу ночного землетрясения в Кузбассе Сейсмолог Люсина: Землетрясение в Кузбассе может быть связано с выработкой угля 20 сентября, 10:53 Большая воронка в земле в Кемеровской области. Фото © Telegram / Кемерово с огоньком

Произошедшее в Кемеровской области этой ночью землетрясение могло носить природно-техногенный характер. К такому выводу пришли опрошенные Life.ru учёные. Однако они не сочли эти подземные толчки очень опасными для человека.

Так, доцент кафедры физики Московского государственного Университета, кандидат физико-математических наук, сейсмолог Анна Люсина считает, что землетрясение в Кузбассе может быть связано с выработкой угля, когда под землёй образуются пустоты.

«Землетрясения могут быть наведенные (это воздействие на очаг готового землетрясения руками человека, реже – природой). Именно поэтому я считаю, что подобные землетрясения в данной области могут повториться. Я бы не сказала, что это очень опасное землетрясение было для людей. Максимум – вы можете получить небольшие травмы от того, что откуда-то упадёте, или же на вас упадёт какой-либо предмет», — отмечает Люсина.

Это могло быть стандартное тектоническое землетрясение, а могло быть и землетрясение природно-техногенного характера. Тут влияют и природный фактор, и деятельность человека. Чтобы назвать точную причину, необходимо присутствовать на месте и детально изучать ситуацию. Но в принципе, это не очень сильное землетрясение, хотя, если там больше 5 баллов, то могут быть и разрушения в эпицентре. Пётр Шебалин Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН

Посыпавшаяся штукатурка, небольшие трещины – это стандартные повреждения при 5-6 баллах, говорит учёный.

Напомним, в Кемеровской области ночью произошло мощное землетрясение магнитудой 4,6. Интенсивность в эпицентре при этом составляла 5,8 баллов. Движение по дорогам не нарушалось, а все системы функционируют в штатном режиме, заверили в МЧС. Тем временем местные жители сообщают, что от землетрясения пострадал местный дом культуры, полы в котором усыпаны обвалившейся штукатуркой. Также провал земли в Шерегеше стал в разы крупнее и глубже.