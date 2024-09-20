В МЧС объяснили появление громадной воронки в Шерегеше
Гигантскую воронку в Старом Шерегеше показали с высоты птичьего полёта
Гигантская воронка. Обложка © Telegram / Кемерово с огоньком
Гигантская воронка на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области, кадры которой сегодня утром облетели все российские соцсети, не связана с ночным землетрясением. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Гигантская воронка. Видео © Telegram / Болтушка Таштагольский район
«В социальных сетях появилось видео с образовавшейся воронкой в ПГТ Старый Шерегеш. Воронка образовалась в связи с проседанием грунта в месте заброшенной шахты. Данная воронка была образована 12 декабря 2022 года и никакого отношения не имеет к данному сейсмособытию», — указал замначальника регионального управления МЧС Алексей Павленко.
В МЧС объяснили появление гигантской воронки. Видео © Telegram / МЧС Кемеровской области — Кузбасса
Как уточнили в администрации Таштагольского района, было зафиксировано движение породы в старой воронке, расположенной в зоне горного отвода и на удалении от строений жилого и производственного назначения. Специалисты провели геодезическое обследование и установили маячки для дальнейшего наблюдения.
«Технологическая дорога на отвал «Главный» временно перекрыта до установления безопасности движения транспорта. Вокруг воронки устанавливаются предупреждающие аншлаги и ограждение», — добавили в администрации.
Напомним, что в Кемеровской области фиксировались толчки, произошло мощное землетрясение магнитудой 4,6. В регионе продолжают функционировать дороги для авто и поездов. Местные жители делятся различными кадрами. Life.ru опубликовал интересные моменты, произошедшие во время тряски в регионе.