В МЧС объяснили появление громадной воронки в Шерегеше

Гигантская воронка на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области, кадры которой сегодня утром облетели все российские соцсети, не связана с ночным землетрясением. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Гигантская воронка. Видео © Telegram / Болтушка Таштагольский район

«В социальных сетях появилось видео с образовавшейся воронкой в ПГТ Старый Шерегеш. Воронка образовалась в связи с проседанием грунта в месте заброшенной шахты. Данная воронка была образована 12 декабря 2022 года и никакого отношения не имеет к данному сейсмособытию», — указал замначальника регионального управления МЧС Алексей Павленко.

В МЧС объяснили появление гигантской воронки. Видео © Telegram / МЧС Кемеровской области — Кузбасса

Как уточнили в администрации Таштагольского района, было зафиксировано движение породы в старой воронке, расположенной в зоне горного отвода и на удалении от строений жилого и производственного назначения. Специалисты провели геодезическое обследование и установили маячки для дальнейшего наблюдения.

«Технологическая дорога на отвал «Главный» временно перекрыта до установления безопасности движения транспорта. Вокруг воронки устанавливаются предупреждающие аншлаги и ограждение», — добавили в администрации.