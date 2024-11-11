Президент Кубы Бермудес: Оползни после двух землетрясений повредили дома и ЛЭП

На востоке Кубы после двух сильных землетрясений произошли оползни. В результате повредились жилые дома и линии электропередачи (ЛЭП), заявил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес. Жителей просят выйти на улицу и оставаться на открытых местах.

Последствия землетрясения в Кубе. Коллаж © Х / ifcop4p

«Мы начинаем оценивать ущерб, чтобы начать восстановление. Первое и самое главное — спасти жизни», — отметил политик.

Накануне сообщалось, что около берегов Кубы с разницей в час произошли толчки магнитудой 5,9 и 6,8. Землетрясение происходило в сейсмически активной зоне на границе тектонических плит, к которой примыкает остров.