Россия поможет Кубе дизтопливом и энергооборудованием

Россия окажет помощь Кубе, направив 80 000 тонн дизельного топлива и энергетическое оборудование общей стоимостью $62 млн. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече российско-кубинской межправкомиссии.

По его словам, $60 млн из этой суммы составляют затраты на топливо, а $2 млн — на оборудование. Помощь выделена по поручению президента России Владимира Путина.

Напомним, президент Кубы Мигель Диас-Канель 18 октября объявил о чрезвычайной ситуации в энергетике страны и поручил премьер-министру сделать обращение к населению из-за отключений электроэнергии. Кризис усугубился после остановки работы ТЭЦ Антонио Гутераса в Матансасе, что вызвало массовые перебои с электричеством и протесты.

На фоне отключений интернет-трафик на острове резко снизился из-за невозможности зарядить телефоны. Диас-Канель отметил, что санкции со стороны США осложняют импорт топлива, что стало одной из причин энергетического коллапса на Кубе.