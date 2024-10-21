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20 октября, 23:00

На Кубе вновь наступил тотальный блэкаут после восстановления энергосистемы

Власти Кубы сообщили о новом сбое в работе энергосистемы страны

Куба вновь погрузилась в тотальный блэкаут из-за очередного сбоя энергосистемы страны. О неполадках в соцсетях сообщило Министерство энергетики и горной добычи республики.

«Несколько минут назад произошло новое отключение Национальной электрической системы. Немедленно начаты работы по восстановлению», — гласит пост.

Глава ведомства Висенте де ла О Леви поблагодарил кубинцев за солидарность и поддержку властей в этот непростой период. Страна преодолеет эту невзгоду, уверен он.

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Напомним, что глобальный сбой на Тепловой электростанции Антонио Гутьераса в Матансасе 18 октября оставил без света всю Кубу. После нескольких безуспешных попыток реанимировать энергосистему ток всё же вернулся в дома жителей страны, но ненадолго.

Обложка ©

X / Manuel Marrero Cruz

Илья Пушкарев
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