На Кубе вновь наступил тотальный блэкаут после восстановления энергосистемы

Куба вновь погрузилась в тотальный блэкаут из-за очередного сбоя энергосистемы страны. О неполадках в соцсетях сообщило Министерство энергетики и горной добычи республики.

Глава ведомства Висенте де ла О Леви поблагодарил кубинцев за солидарность и поддержку властей в этот непростой период. Страна преодолеет эту невзгоду, уверен он.