На Кубе вновь наступил тотальный блэкаут после восстановления энергосистемы
Власти Кубы сообщили о новом сбое в работе энергосистемы страны
Куба вновь погрузилась в тотальный блэкаут из-за очередного сбоя энергосистемы страны. О неполадках в соцсетях сообщило Министерство энергетики и горной добычи республики.
«Несколько минут назад произошло новое отключение Национальной электрической системы. Немедленно начаты работы по восстановлению», — гласит пост.
Глава ведомства Висенте де ла О Леви поблагодарил кубинцев за солидарность и поддержку властей в этот непростой период. Страна преодолеет эту невзгоду, уверен он.
Напомним, что глобальный сбой на Тепловой электростанции Антонио Гутьераса в Матансасе 18 октября оставил без света всю Кубу. После нескольких безуспешных попыток реанимировать энергосистему ток всё же вернулся в дома жителей страны, но ненадолго.