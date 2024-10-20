На Кубе провалились три попытки перезапустить энергосистему

Ремонтные бригады уже третий день пытаются восстановить подачу электроэнергии на Кубе, где возникли проблемы с генерацией из-за аварии, произошедшей на ТЭЦ. Об этом сообщает Reuters.

10 миллионов человек остаются без электроэнергии, поскольку её отрубило по всей стране, однако компания Havana Electric в своём телеграм-канале заявила, что местами включить электричество всё же удалось. По данным агентства, ремонтники после аварии трижды пытались произвести перезапуск всей системы электроснабжения, но потерпели неудачу.