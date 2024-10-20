На Кубе провалились три попытки перезапустить энергосистему
Ремонтники на Кубе трижды пытались перезапустить энергосистему
Блэкаут на Кубе. Фото © X / Andromeda11711
Ремонтные бригады уже третий день пытаются восстановить подачу электроэнергии на Кубе, где возникли проблемы с генерацией из-за аварии, произошедшей на ТЭЦ. Об этом сообщает Reuters.
10 миллионов человек остаются без электроэнергии, поскольку её отрубило по всей стране, однако компания Havana Electric в своём телеграм-канале заявила, что местами включить электричество всё же удалось. По данным агентства, ремонтники после аварии трижды пытались произвести перезапуск всей системы электроснабжения, но потерпели неудачу.
Правительство Кубы потерпело крах в попытках оперативно наладить работу энергосистемы, поскольку в её работе произошёл уже третий сбой, пишут авторы издания. Особенно тревожно становится от того, что у населения истощаются запасы еды, топлива и лекарств.
Напомним, что электричество на Кубе пропало после отключения ТЭЦ в Матансасе. Точные сроки восстановления до сих пор не могут назвать, а посольство РФ просит своих граждан сохранять спокойствие и выполнять указания местных властей, пока ситуация не нормализуется. По словам местного жителя, никакой паники на острове не возникло.