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19 октября, 02:33
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Посольство призвало россиян к спокойствию в условиях энергокризиса на Кубе

Посольство РФ: Сроки восстановления электричества на Кубе остаются неизвестными

Точные сроки восстановления электроснабжения на Кубе пока неизвестны. Российское посольство на острове обратилось к своим гражданам с просьбой сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей, пока профильные службы продолжают работать над решением проблемы. Об этом диппредставительство написало в своём телеграм-канале.

Уточняется, что специалисты делают всё возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения. Однако точные сроки по-прежнему остаются неопределёнными.

В посольстве также порекомендовали находящимся на Кубе россиянам заранее зарядить свои телефоны и экономно расходовать заряд батареи.

«Просим находящихся здесь российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал Life.ru, на Кубе произошла авария на ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе, что привело к полному отключению электроэнергетической системы страны. Власти Кубы активно работают над восстановлением электроснабжения, а президент Диас-Канель заверил, что это вопрос первоочерёдной важности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dave85

Кирилл Сосновских
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