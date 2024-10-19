Посольство призвало россиян к спокойствию в условиях энергокризиса на Кубе
Посольство РФ: Сроки восстановления электричества на Кубе остаются неизвестными
Точные сроки восстановления электроснабжения на Кубе пока неизвестны. Российское посольство на острове обратилось к своим гражданам с просьбой сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей, пока профильные службы продолжают работать над решением проблемы. Об этом диппредставительство написало в своём телеграм-канале.
Уточняется, что специалисты делают всё возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения. Однако точные сроки по-прежнему остаются неопределёнными.
В посольстве также порекомендовали находящимся на Кубе россиянам заранее зарядить свои телефоны и экономно расходовать заряд батареи.
«Просим находящихся здесь российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Life.ru, на Кубе произошла авария на ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе, что привело к полному отключению электроэнергетической системы страны. Власти Кубы активно работают над восстановлением электроснабжения, а президент Диас-Канель заверил, что это вопрос первоочерёдной важности.
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