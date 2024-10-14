В Китае удивлены нежеланием Кубы перейти к рыночной экономике

Власти КНР разочарованы тем, что Куба не хочет «вкушать плоды» от проведения рыночных реформ на фоне одного из самых тяжёлых экономических кризисов за последние десятилетия, сохраняя верность плановой экономике. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В материале сказано, что китайские власти уже долгое время пытаются убедить правительство Кубы перейти от плановой экономики к рыночной модели, ставя в пример Пекин. Однако Гавана пока не может сделать такой шаг, что огорчает Китай.

Пекин и Гавана сохраняют дружеские отношения, однако экономические связи между ними засыхают. Таким образом, за 20 лет товарооборот между Китаем и странами Латинской Америки вырос более чем в десять раз, однако объёмы китайского импорта на Кубу за пять лет к 2022 году упали с $1,7 млрд до $1,1 млрд.

«Ни для одной из этих стран их отношения не являются стратегическими», — сообщил экс-сотрудник нацразведки США по Латинской Америке Фултон Армстронг.