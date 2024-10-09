Апостол Революции: как Че Гевара стал символом борьбы за свободу Кубы 57 лет назад был убит 39-летний Эрнесто Че Гевара. Для мира борец за свободу кубинского народа стал иконой революции. В материале Life.ru — факты и биография команданте. 9 октября, 14:14 Жизнь и смерть Эрнесто Че Гевары. Коллаж © Life.ru Фото © Wikipedia / Alberto Korda

9 октября исполняется 57 лет со дня трагической смерти Эрнесто Че Гевары. Один из главных символов борьбы за свободу от тирании капитализма по-прежнему уверенно смотрит вдаль на миллионах плакатов и футболок тех, кто помнит лидера кубинской революции. В этот день мы вспоминаем, каким был Че Гевара и как выходец из обеспеченной аргентинской семьи пожертвовал своей жизнью, возглавив борьбу за свободу народов. В некоторых странах Че неофициально даже почитается как католический святой.

Че Гевара: биография

Эрнесто Гевара де ла Серна родился в 1928 году в Аргентине, в почтенной семье архитектора. Среди его предков были ирландские повстанцы и испанские пираты, а родители будущего «команданте Че» поддерживали аргентинское антифашистское движение. Эрнесто рос в окружении пассионариев — в частности, испанских республиканцев, которые эмигрировали в Южную Америку после победы генерала Франко.

Семья Че Гевары. Слева направо: Че Гевара, мать, сестра Селия, брат Роберто, отец с сыном Хуаном Мартином на руках и сестра Анна-Мария. Фото © Wikipedia

Мальчик отлично учился и много читал — в доме была большая библиотека. А ещё, несмотря на бронхиальную астму, занимался спортом: футболом, регби, ездой на велосипеде и шахматами. Именно они сыграли решающую роль в том, что Че Гевара заинтересовался Кубой: в его детстве Аргентину посетил бывший чемпион мира, легендарный шахматист Хосе Рауль Капабланка.

Чем был знаменит Че Гевара

В молодости Эрнесто Че Гевара вовсе не помышлял о том, чтобы возглавить революции. Он хорошо закончил школу и поступил на медицинский факультет университета в Буэнос-Айресе. Однако его протестный характер начал проявляться уже в детстве: он получил прозвище Сумасшедший, влезая во все драки, и лишь усиливал свою репутацию плохого парня.

В 14 лет он впервые прочитал труды Карла Маркса и, по собственному признанию, ничего не понял. Однако четыре года спустя «Капитал» перевернул его представления о мире. И Че Гевара начал свой путь революционера.

Как Эрнесто Че Гевара стал революционером

В 1950 году Эрнесто отправился в большое путешествие на мопеде: всего он проехал более четырёх тысяч километров по Аргентине, благодаря чему даже попал в спортивный журнал. Несколько лет спустя, после расставания со своей невестой, тогда уже молодой врач с дипломом, он отправляется снова колесить, но уже по Южной Америке, и оказывается в Гватемале.

Че Гевара после битвы при Санта-Кларе. Фото © Wikipedia

Новый президент страны проводил масштабные реформы, чтобы сбросить диктатуру американских корпораций. США это не понравилось, и в страну отправили армию наёмников, чтобы свергнуть гватемальского лидера. Эрнесто решил примкнуть к сопротивлению — попытался организовать протесты и попал в чёрный список ЦРУ. Из-за этого ему пришлось бежать в Мексику. Однако именно там произошла судьбоносная встреча с братьями Кастро.

Че Гевара и Фидель Кастро

В Мехико Эрнесто некоторое время проработал врачом, а затем в квартире кубинки, которая сочувствовала политическим эмигрантам-революционерам с родного острова, познакомился с братьями Фиделем и Раулем Кастро. Одного разговора оказалось достаточно: Эрнесто зачислили в отряд повстанцев. Сначала врачом, однако он всё больше становился партизаном: однажды во время столкновений на Кубе Эрнесто встал перед выбором: взять с собой в джунгли ящик с патронами или ящик с медикаментами. Он выбрал первое и впоследствии не менял своего мнения.

Че Гевара и Фидель Кастро. Фото © Getty Images / Gerard SIOEN / Gamma-Rapho

Друзья Кастро уже тогда отмечали, что Эрнесто во многих вопросах был гораздо более эрудированным, начитанным, умел отстаивать марксистские идеи в спорах. Примерно тогда же, во время активной агитации и партизанских акций, к Эрнесто прикрепилось прозвище Че: это междометие часто используют аргентинцы, и потому все повстанцы сразу понимали, что перед ними выходец именно из этой страны.

Кубинская революция протекала долго и сложно, кровопролитные бои и шпионские интриги с участием ЦРУ унесли много жизней. Однако революция победила: режим кубинского диктатора Батисты пал, и Куба стала свободной.

Че Гевара стал вторым человеком после Фиделя Кастро и почётным кубинцем. Начались репрессии против сторонников старого режима, а сам Че трудился на разных постах в правительстве. Однако постепенно он понял, что ему всё это неинтересно, его сердце по-прежнему пылало революционным огнём. И он отправился разжигать его в другие страны.

Смерть освободителя

Кто сдал Че Геваро и что означала смерть освободителя для Кубы? Сначала Эрнесто уехал помогать повстанцам в Конго, однако потерпел неудачу, вдобавок подхватив малярию. Поправился в Чехословакии и отправился в родную Южную Америку — участвовать в партизанской войне в Боливии. Однако в этой стране дела обстояли гораздо хуже, чем на Кубе, местное население практически не поддерживало повстанцев. За Че началась настоящая охота с участием спецагентов ЦРУ.

В конечном счёте правительственный информатор сдал властям местоположение отряда Че Гевары. Повстанцев окружили, команданте ранили и захватили в плен. В ночь с 8 на 9 октября в школе боливийской деревни Ла-Игера раненого и измученного лидера кубинской революции расстреляли.

После этого тело Че Гевары выставили в соседнем посёлке на всеобщее обозрение, отрезали ему кисти рук для идентификации по отпечаткам пальцев и закопали в братской могиле в тайном месте, рядом со взлётной полосой аэродрома. Лишь в 1995 году палачи признались, где закопано тело команданте. Его нашли, перевезли на Кубу и перезахоронили со всеми почестями.

10 фактов о Че Геваре

Че Гевара в 1960 году прогуливается по улицам Гаваны со своей второй женой Алейдой Марч. Фото © Wikipedia

Команданте Че много путешествовал, однако старался никогда не расставаться с книгами и ингалятором, прихватывая их в каждую новую поездку. В боливийской деревне Ла-Игера, где Че Гевару и расстреляли, он стал местночтимым католическим святым, а портреты Святого Эрнесто Игерского висят в местных храмах. Знаменитый на весь мир портрет Че превратился в символ борьбы за свободу. Его сделал кубинский репортёр Альберто Корда на траурном митинге в Гаване. Изначально, кроме самого команданте, в кадр попал ещё один человек, однако его убрали для большей выразительности. Командир Че Гевара вызывал неизменное уважение у своих солдат: несмотря на жестокие приступы астмы, он бился наравне с ними и помогал в трудные минуты. Эрнесто Гевара откосил от службы в армии в Аргентине — он принял холодную ванну, чем вызвал у себя приступ астмы перед медосмотром. Че Гевара был дважды женат, и оба раза — на соратницах по революционной борьбе. В 50-х годах команданте подписывал некоторые свои письма «Сталин II». Существует легенда, что Эрнесто Че Гевара получил должности в экономическом блоке нового правительства Кубы случайно. Якобы, когда Фидель Кастро спросил у своих соратников, есть ли среди них экономист, Че услышал «коммунист» и поднял руку. Символ революционного движения придумал собственный рецепт «коктейля Молотова»: он изменил классическую рецептуру для того, чтобы повстанцам было проще достать и смешать компоненты. Как официальное лицо Че Гевара дважды посещал Советский Союз, однако в 1962 году выступил с резкой критикой СССР, обвинив руководство страны в том, что она сосуществует с капиталистическим Западом. Все 10 фактов о Че Геваре — лишь небольшая скромная дань его подвигам, о нём написаны десятки книг. Он стал одним из самых ярких символов культуры Латинской Америки.

Авторы Вячеслав Кокуркин