Туроператоры ожидают массовые отмены и переносы поездок на Кубу из-за блэкаута
Туроператоры ожидают массовые отмены и переносы поездок на Кубу, которая уже почти сутки полностью обесточена. Оказавшиеся на острове отдыхающие жалуются на неработающие лифты в отелях и невозможность включить кондиционер, несмотря на 30-градусную жару.
По информации SHOT, пока отмены поездок на Остров свободы не фиксируется. Однако туроператоры готовы к тому, что из-за полного блэкаута на Кубе отдыхающие будут вносить изменения в свои бронирования или полностью отменять их.
Тем временем находящиеся сейчас на Кубе россияне рассказали, что уже почти сутки не могут подзарядить свои телефоны, в отелях, которые питаются энергией от генераторов, там не работают лифты и почти нет горячей воды. Персонал гостиниц не даёт постояльцам пользоваться кофемашинами, утверждая, что на это не хватит энергии.
Накануне по всей Кубе полностью пропало электричество. Как сообщило Министерство энергетики и горной промышленности, причиной стал выход из строя местной ТЭЦ в Матансасе. При этом посольство призвало россиян к спокойствию в условиях энергокризиса.