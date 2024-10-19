Туроператоры ожидают массовые отмены и переносы поездок на Кубу из-за блэкаута

Туроператоры ожидают массовые отмены и переносы поездок на Кубу, которая уже почти сутки полностью обесточена. Оказавшиеся на острове отдыхающие жалуются на неработающие лифты в отелях и невозможность включить кондиционер, несмотря на 30-градусную жару.

По информации SHOT, пока отмены поездок на Остров свободы не фиксируется. Однако туроператоры готовы к тому, что из-за полного блэкаута на Кубе отдыхающие будут вносить изменения в свои бронирования или полностью отменять их.