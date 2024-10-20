«Ещё один пунктик к экзотике»: Житель Кубы раскрыл отношение людей к блэкауту
Житель Кубы Артём: В тотальном блэкауте на острове нет ничего особенного
Блэкаут на Кубе с видом из автомобиля. Обложка © X / Radar Austral
Туристы воспринимают отключение света на Кубе как «приключение» и «экзотику». Никакой паники на острове нет, заявил местный житель Артём в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, света нет практически сутки. Власти обещают восстановить его к утру воскресенья или к понедельнику. Тем временем во многих отелях работают генераторы, которые обеспечивают гостей электричеством. Но их не хватает на все помещения и кондиционеры, добавил мужчина.
«Обычная обстановка, ничего особенного не происходит, обычный день. Проблема на всём острове. Думаю, туристы воспринимают это как веселье и приключение — необычно, где такое ещё попробуешь. Ещё один пунктик к экзотике: отсутствие лекарств, нищета, ретрокары, комары с Денге, отсутствие еды, тотальный блэкаут, но зато солнце и океан, и ром, и сигары, и мулатки», — поделился деталями собеседник издания.
Он отметил, что электричество отключают на острове регулярно, в том числе и в элитных районах. Поэтому кубинцы к этому давно привыкли. Газ и вода подаются независимо от света, а в ресторанах и магазинах принимают наличные деньги.
Напомним, Куба осталась без электричества из-за отключения ТЭЦ в Матансасе. Точные сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны. Российское посольство на острове обратилось к своим гражданам с просьбой сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей пока профильные службы продолжают работать над решением проблемы. Тем временем туроператоры ожидают массовые отмены и переносы поездок на Кубу из-за блэкаута.