«Ещё один пунктик к экзотике»: Житель Кубы раскрыл отношение людей к блэкауту

Туристы воспринимают отключение света на Кубе как «приключение» и «экзотику». Никакой паники на острове нет, заявил местный житель Артём в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, света нет практически сутки. Власти обещают восстановить его к утру воскресенья или к понедельнику. Тем временем во многих отелях работают генераторы, которые обеспечивают гостей электричеством. Но их не хватает на все помещения и кондиционеры, добавил мужчина.

«Обычная обстановка, ничего особенного не происходит, обычный день. Проблема на всём острове. Думаю, туристы воспринимают это как веселье и приключение — необычно, где такое ещё попробуешь. Ещё один пунктик к экзотике: отсутствие лекарств, нищета, ретрокары, комары с Денге, отсутствие еды, тотальный блэкаут, но зато солнце и океан, и ром, и сигары, и мулатки», — поделился деталями собеседник издания.