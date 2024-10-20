На Кубе возобновила работу основная электростанция после трёхдневного сбоя
Блэкаут на Кубе. Обложка © X / Radar Austral
На Кубе запущена в работу теплоэлектростанция Antonio Guitera, сбой на которой привёл к трёхдневному отключению света более чем у 10 миллионов жителей страны. Об этом сообщило министерство энергетики и горнорудной промышленности республики в своём телеграм-канале.
«Запущена электростанция Antonio Guiteras и сформирована электросистема между Матансасом (город в центре Кубы, где находится станция, — прим. Life.ru) и Ольгином (город на востоке Кубы, — прим. Life.ru). Эта зона снабжена электричеством. Покрытие зависит от возможностей генерирования энергии, оно будет увеличиваться сегодня в течение дня», — говорится в тексте.
Напомним, 18 октября электричество на Кубе пропало после отключения ТЭЦ в Матансасе. Точные сроки восстановления местные власти назвать не смогли, посольство РФ просило своих граждан сохранять спокойствие, пока ситуация не нормализуется. Без света на Кубе осталось 10 миллионов человек. Местные коммунальщики трижды пытались перезапустить систему, но безрезультатно.