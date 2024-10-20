На Кубе возобновила работу основная электростанция после трёхдневного сбоя

На Кубе запущена в работу теплоэлектростанция Antonio Guitera, сбой на которой привёл к трёхдневному отключению света более чем у 10 миллионов жителей страны. Об этом сообщило министерство энергетики и горнорудной промышленности республики в своём телеграм-канале.