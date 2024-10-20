Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 15:42

На Кубе возобновила работу основная электростанция после трёхдневного сбоя

Блэкаут на Кубе. Обложка © X / Radar Austral

Блэкаут на Кубе. Обложка © X / Radar Austral

На Кубе запущена в работу теплоэлектростанция Antonio Guitera, сбой на которой привёл к трёхдневному отключению света более чем у 10 миллионов жителей страны. Об этом сообщило министерство энергетики и горнорудной промышленности республики в своём телеграм-канале.

«Запущена электростанция Antonio Guiteras и сформирована электросистема между Матансасом (город в центре Кубы, где находится станция, — прим. Life.ru) и Ольгином (город на востоке Кубы, — прим. Life.ru). Эта зона снабжена электричеством. Покрытие зависит от возможностей генерирования энергии, оно будет увеличиваться сегодня в течение дня», — говорится в тексте.

«Ещё один пунктик к экзотике»: Житель Кубы раскрыл отношение людей к блэкауту
«Ещё один пунктик к экзотике»: Житель Кубы раскрыл отношение людей к блэкауту

Напомним, 18 октября электричество на Кубе пропало после отключения ТЭЦ в Матансасе. Точные сроки восстановления местные власти назвать не смогли, посольство РФ просило своих граждан сохранять спокойствие, пока ситуация не нормализуется. Без света на Кубе осталось 10 миллионов человек. Местные коммунальщики трижды пытались перезапустить систему, но безрезультатно.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Куба
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров