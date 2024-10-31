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31 октября, 02:02

Обрушившийся на Кубу ураган «Оскар» продолжает уносить жизни людей

Число жертв урагана «Оскар» на Кубе выросло до восьми, два человека пропали

Обрушившийся на Кубу ураган «Оскар» продолжает уносить жизни людей: на данный момент известно о восьми жертвах. По информации кубинской службы гражданской защиты, еще два человека числятся пропавшими без вести.

Ураган «Оскар» продолжает бушевать на Кубе. Видео © X / Janosikgarcia / AlertaMundoNews / DEVOLUCIONARIOS

«В результате воздействия урагана «Оскар» погибли восемь человек и получили ранения двое детей: один шестилетний, другой двенадцатилетний, оба благополучно выздоравливают. Два человека числятся пропавшими», — рассказали в ведомстве.

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В Атлантическом океане образовался новый ураган «Оскар»

Напомним, что ураган достиг побережья Кубы со стороны залива Гуантанамо 21 октября. Шторм обрушился на страну спустя несколько часов после нового блэкаута, в результате которого остров частично остался без электричества.

Обложка ©

X / PresidenciaCuba

Оксана Попова
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