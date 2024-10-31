Обрушившийся на Кубу ураган «Оскар» продолжает уносить жизни людей
Число жертв урагана «Оскар» на Кубе выросло до восьми, два человека пропали
Обрушившийся на Кубу ураган «Оскар» продолжает уносить жизни людей: на данный момент известно о восьми жертвах. По информации кубинской службы гражданской защиты, еще два человека числятся пропавшими без вести.
Ураган «Оскар» продолжает бушевать на Кубе. Видео © X / Janosikgarcia / AlertaMundoNews / DEVOLUCIONARIOS
«В результате воздействия урагана «Оскар» погибли восемь человек и получили ранения двое детей: один шестилетний, другой двенадцатилетний, оба благополучно выздоравливают. Два человека числятся пропавшими», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что ураган достиг побережья Кубы со стороны залива Гуантанамо 21 октября. Шторм обрушился на страну спустя несколько часов после нового блэкаута, в результате которого остров частично остался без электричества.
X / PresidenciaCuba