Обрушившийся на Кубу ураган «Оскар» продолжает уносить жизни людей: на данный момент известно о восьми жертвах. По информации кубинской службы гражданской защиты, еще два человека числятся пропавшими без вести.

«В результате воздействия урагана «Оскар» погибли восемь человек и получили ранения двое детей: один шестилетний, другой двенадцатилетний, оба благополучно выздоравливают. Два человека числятся пропавшими», — рассказали в ведомстве.