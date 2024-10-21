Ураган «Оскар» обрушился на Кубу во время нового блэкаута
Ураган «Оскар» у берегов Кубы на радаре. Обложка © X / INSMET Cuba
Ураган «Оскар» достиг восточных берегов Кубы. Непогода наступает на сушу со стороны залива Гуантанамо, ниспуская на землю проливные дожди и разрушительный ветер. Об этом сообщил Институт метеорологии республики.
«Принимаются необходимые меры для борьбы с этим погодным явлением и защиты жителей пострадавших регионов», — отметила пресс-служба Компартии страны.
Шторм обрушился на Кубу спустя несколько часов после очередного сбоя в работе энергосистемы страны. Россия и ряд других государств уже предложили Гаване свою помощь в устранении коллапса.
«Мы ценим усилия и немедленную поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса для решения текущей ситуации», — написал в соцсетях глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.
Напомним, что 18 октября Куба погрузилась в тотальный блэкаут из-за поломки на крупной электростанции. Ремонтники неоднократно пытались перезапустить энергосистему, но свет вернулся в республику лишь спустя три дня.