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21 октября, 03:36

Ураган «Оскар» обрушился на Кубу во время нового блэкаута

Ураган «Оскар» у берегов Кубы на радаре. Обложка © X / INSMET Cuba

Ураган «Оскар» у берегов Кубы на радаре. Обложка © X / INSMET Cuba

Ураган «Оскар» достиг восточных берегов Кубы. Непогода наступает на сушу со стороны залива Гуантанамо, ниспуская на землю проливные дожди и разрушительный ветер. Об этом сообщил Институт метеорологии республики.

«Принимаются необходимые меры для борьбы с этим погодным явлением и защиты жителей пострадавших регионов», — отметила пресс-служба Компартии страны.

Шторм обрушился на Кубу спустя несколько часов после очередного сбоя в работе энергосистемы страны. Россия и ряд других государств уже предложили Гаване свою помощь в устранении коллапса.

«Мы ценим усилия и немедленную поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса для решения текущей ситуации», — написал в соцсетях глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

«Ещё один пунктик к экзотике»: Житель Кубы раскрыл отношение людей к блэкауту
«Ещё один пунктик к экзотике»: Житель Кубы раскрыл отношение людей к блэкауту

Напомним, что 18 октября Куба погрузилась в тотальный блэкаут из-за поломки на крупной электростанции. Ремонтники неоднократно пытались перезапустить энергосистему, но свет вернулся в республику лишь спустя три дня.

Илья Пушкарев
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