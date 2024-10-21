Ураган «Оскар» обрушился на Кубу во время нового блэкаута

Ураган «Оскар» достиг восточных берегов Кубы. Непогода наступает на сушу со стороны залива Гуантанамо, ниспуская на землю проливные дожди и разрушительный ветер. Об этом сообщил Институт метеорологии республики.

«Принимаются необходимые меры для борьбы с этим погодным явлением и защиты жителей пострадавших регионов», — отметила пресс-служба Компартии страны.

Шторм обрушился на Кубу спустя несколько часов после очередного сбоя в работе энергосистемы страны. Россия и ряд других государств уже предложили Гаване свою помощь в устранении коллапса.