В Атлантическом океане образовался новый ураган «Оскар»

В Атлантическом океане образовался новый ураган под названием «Оскар». Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).

Скорость порывов ветра в вихре достигает около 36 метров в секунду. «Оскар» движется на запад со скоростью 19 километров в час. При этом предупреждения о шторме объявлены не были.