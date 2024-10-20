В Атлантическом океане образовался новый ураган «Оскар»
В Атлантическом океане образовался новый ураган под названием «Оскар». Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).
Скорость порывов ветра в вихре достигает около 36 метров в секунду. «Оскар» движется на запад со скоростью 19 километров в час. При этом предупреждения о шторме объявлены не были.
Напомним, за осень на США обрушились сразу два урагана — «Хелен» и «Милтон». Погибли более двухсот человек, разрушены десятки домов. Президент страны Джо Байден выделил 612 млн долларов на борьбу с последствиями стихии.
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