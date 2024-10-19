«Держались за руки»: Тела членов украинской семьи нашли в США после урагана «Хелен»

Семья с Украины погибла в США во время урагана «Хелен. Они переехали в Америку в Северную Каролину в 2022 году из-за начала конфликта, сообщает телеканал Fox Weather со ссылкой на одного из членов семьи Рика Вибе.

Во время шторма река Саут-Тоу вышла из берегов из-за непрекращающегося ливня и уничтожила дом семьи. Вскоре невестка брата Вибе, её муж, 13-летний сын и мать пропали. Через некоторое время тела двух членов семьи нашли. Они находились в 14 километрах от дома, держась за руки.