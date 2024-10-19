«Держались за руки»: Тела членов украинской семьи нашли в США после урагана «Хелен»
Fox: Украинская семья погибла в Северной Каролине при урагане «Хелен»
Разрушенные дома после урагана «Хелен». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ whits.surfing.family
Семья с Украины погибла в США во время урагана «Хелен. Они переехали в Америку в Северную Каролину в 2022 году из-за начала конфликта, сообщает телеканал Fox Weather со ссылкой на одного из членов семьи Рика Вибе.
Во время шторма река Саут-Тоу вышла из берегов из-за непрекращающегося ливня и уничтожила дом семьи.
Вскоре невестка брата Вибе, её муж, 13-летний сын и мать пропали. Через некоторое время тела двух членов семьи нашли. Они находились в 14 километрах от дома, держась за руки.
Остальных членов семьи пока не нашли. Сейчас они считаются пропавшими без вести и, предположительно, погибшими.
Напомним, что ураган «Хелен» обрушился на юго-восток США 26 сентября, затронув территорию шести штатов. Жертвами стихии стали свыше 200 американцев, разрушены сотни домов. При этом администрация Джо Байдена фактически бросила пострадавших на произвол судьбы. Позже Белый дом всё-таки решил помочь своим гражданам. Президент Америки выделил свыше полумиллиарда долларов на борьбу с последствиями ураганов.