«Чувствовал»: Пёс нашёл ребёнка под завалами дома, разрушенного ураганом в США

В американском штате Северная Каролина семья нашла под завалами пропавшего 11-летнего мальчика после обрушившегося урагана «Хелен». Ребёнка обнаружил пёс по кличке Такер, который всё время лаял на одной точке, сообщил телеканал WCNC-TV.

По информации телеканала, дом семьи полностью разрушился из-за сошедшего оползня, который был вызван ураганом. Взрослые успели спасти сестру мальчика, а его не успели. Ребёнок провалился под лестницу, которую накрыла груда обломков. Американец рассказал, что пытался кричать, но из-за непогоды на его зов никто не откликался. Однако собака учуяла мальчика, прибежала на то место, куда он провалился, и стала лаять.

«У Такера большие уши и большой нос. Поэтому он слышал меня и чувствовал мой запах», — рассказал мальчик.