«Чувствовал»: Пёс нашёл ребёнка под завалами дома, разрушенного ураганом в США
WCNC-TV: В США пёс нашёл ребёнка среди завалов, оставшихся после урагана «Хелен»
Последствия урагана «Хелен» в США. Обложка © X / aprajitanefes
В американском штате Северная Каролина семья нашла под завалами пропавшего 11-летнего мальчика после обрушившегося урагана «Хелен». Ребёнка обнаружил пёс по кличке Такер, который всё время лаял на одной точке, сообщил телеканал WCNC-TV.
По информации телеканала, дом семьи полностью разрушился из-за сошедшего оползня, который был вызван ураганом. Взрослые успели спасти сестру мальчика, а его не успели. Ребёнок провалился под лестницу, которую накрыла груда обломков. Американец рассказал, что пытался кричать, но из-за непогоды на его зов никто не откликался. Однако собака учуяла мальчика, прибежала на то место, куда он провалился, и стала лаять.
«У Такера большие уши и большой нос. Поэтому он слышал меня и чувствовал мой запах», — рассказал мальчик.
На место прибыли спасатели, которые начали разбирать завалы. Мальчика госпитализировали, а Такеру разрешили остаться с ребёнком в палате. Близкие пострадавшего пояснили, что мальчик купил пса на карманные деньги в приюте и таким образом спас его от усыпления.
Напомним, что ураган «Хелен» обрушился на американские штаты вечером 26 сентября. Ему присвоили четвёртую (из пяти возможных) категорию — скорость ветра составила 209—251 км/ч. Стихия нанесла огромный ущерб энергетической инфраструктуре — без электричества остались около 80 тысяч домов. Ураган унёс жизни 227 человек в шести американских штатах. При этом военные начали бороться с последствиями непогоды с помощью ИИ.