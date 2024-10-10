Американские военные борются с последствиями урагана «Хелен» с помощью ИИ

«Потенциал Maven впервые используется для (помощи после) урагана. Военные работают над тем, чтобы передавать собираемые ими данные непосредственно федеральному агентству по борьбе с ЧС (FEMA) и другим службам экстренного реагирования», — указано в материале.

В статье уточняется, что система способна перенаправлять еду, воду и лекарства в места, где жители больше всего пострадали от стихийного бедствия. Программа Maven визуализирует геопространственные данные с помощью ИИ, она была разработана для информирования военного командования о ситуации на поле боя, поддержания слаженности действий подразделений, обеспечения логистики и совместного ведения огня. Это первый случай, когда в США используют Maven для устранения последствий непогоды.