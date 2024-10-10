Американские военные борются с последствиями урагана «Хелен» с помощью ИИ
DS: В США применяют систему Maven с ИИ, устраняя последствия урагана «Хелен»
Последствия урагана «Хелен» в США. Обложка © X / aprajitanefes
Военные ВС США используют систему распознавания объектов Maven под управлением искусственного интеллекта (ИИ) Palantir для ликвидации последствий обрушившегося урагана «Хелен». Об этом сообщает портал Defense Scoop со ссылкой на чиновников Пентагона.
Последствия урагана «Хелен» в США. Видео © X / aprajitanefes
«Потенциал Maven впервые используется для (помощи после) урагана. Военные работают над тем, чтобы передавать собираемые ими данные непосредственно федеральному агентству по борьбе с ЧС (FEMA) и другим службам экстренного реагирования», — указано в материале.
В статье уточняется, что система способна перенаправлять еду, воду и лекарства в места, где жители больше всего пострадали от стихийного бедствия. Программа Maven визуализирует геопространственные данные с помощью ИИ, она была разработана для информирования военного командования о ситуации на поле боя, поддержания слаженности действий подразделений, обеспечения логистики и совместного ведения огня. Это первый случай, когда в США используют Maven для устранения последствий непогоды.
Напомним, что ураган «Хелен» обрушился на американскую Флориду вечером 26 сентября. Ему присвоили четвёртую (из пяти возможных) категорию — скорость ветра составила 209—251 км/ч. Стихия нанесла огромный ущерб энергетической инфраструктуре — без электричества остались около 80 тысяч домов. Ураган унёс жизни 227 человек в шести американских штатах.