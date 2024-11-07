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6 ноября, 23:12

Ураган «Рафаэль» усилился до третьей категории и движется в сторону Кубы

Ураган «Рафаэль». Обложка © Х / RadarOmega

Ураган «Рафаэль». Обложка © Х / RadarOmega

Ураган «Рафаэль», который образовался рядом с Кубой, усилился до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ураган «Рафаэль». Видео © Х / Alex Perez Abba.

На данный момент ураган движется на северо-запад со скоростью 23 км/ч, а максимальная скорость ветра внутри стихии составляет 52 м/с. «Рафаэль» находится на расстоянии 135 км к югу от Гаваны, столицы Кубы.

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А 21 октября на Кубу обрушился ураган «Оскар». В результате воздействия стихии погибли восемь человек и получили ранения двое детей. Шторм обрушился на страну спустя несколько часов после нового блэкаута, в результате которого остров частично остался без электричества.

Артём Гапоненко
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