Ураган «Рафаэль» усилился до третьей категории и движется в сторону Кубы
Ураган «Рафаэль». Обложка © Х / RadarOmega
Ураган «Рафаэль», который образовался рядом с Кубой, усилился до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
Ураган «Рафаэль». Видео © Х / Alex Perez Abba.
На данный момент ураган движется на северо-запад со скоростью 23 км/ч, а максимальная скорость ветра внутри стихии составляет 52 м/с. «Рафаэль» находится на расстоянии 135 км к югу от Гаваны, столицы Кубы.
А 21 октября на Кубу обрушился ураган «Оскар». В результате воздействия стихии погибли восемь человек и получили ранения двое детей. Шторм обрушился на страну спустя несколько часов после нового блэкаута, в результате которого остров частично остался без электричества.