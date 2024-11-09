Мощное землетрясение и 30-метровое цунами: Учёные предсказали США апокалипсис

В ближайшие годы на США обрушится девятибалльное землетрясение, которое спровоцирует цунами высотой в 30 метров. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на учёных.

Исследование Каскадных гор, которые тянутся от южной Канады до северной Калифорнии, выявило четыре отдельных сегмента вдоль разлома протяжённостью 970 километров. Специалистам удалось это выяснить с помощью высокоточной подводной съёмки. Эксперты предупреждают, что возможное в этом районе землетрясение может оказаться более сильным, чем прогнозировали ранее, достигнув магнитуды более девяти баллов по шкале Рихтера.

«Движение тектонических плит создаёт значительное давление, способное вызвать разрушительное цунами, высотой до 30 метров. Такой сценарий может привести к катастрофическим последствиям, включая значительные человеческие жертвы и масштабные экономические потери», — предупреждают учёные.

Зона наибольшей опасности охватывает побережье от Орегона до Вашингтона и Британской Колумбии, провинции на западе Канады. Однако угроза не ограничивается только этим регионом: жители других штатов могут погибнуть от загрязнения воды и выброса химических веществ после масштабной катастрофы.