В акватории Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3

В акватории Сочи произошла сейсмическая активность магнитудой 3,3. В региональном главке МЧС сообщили об отсутствии пострадавших и разрушений.

«Зафиксировано сейсмособытие в 18.33 МСК. Широта 43.53, долгота 39.70, магнитудой 3,3, глубина — 5 км, эпицентр находится в море на расстоянии 7 км юго-западнее города Сочи. Жалоб от населения, информации о разрушениях не поступало», — приводит сообщение РИА «Новости».