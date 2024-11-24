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24 ноября, 18:24

В акватории Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3

В акватории Сочи произошла сейсмическая активность магнитудой 3,3. В региональном главке МЧС сообщили об отсутствии пострадавших и разрушений.

«Зафиксировано сейсмособытие в 18.33 МСК. Широта 43.53, долгота 39.70, магнитудой 3,3, глубина — 5 км, эпицентр находится в море на расстоянии 7 км юго-западнее города Сочи. Жалоб от населения, информации о разрушениях не поступало», — приводит сообщение РИА «Новости».

Мощное землетрясение зафиксировали на южных островах Японии
Мощное землетрясение зафиксировали на южных островах Японии

Ранее Life.ru сообщал о землетрясении в Киргизии магнитудой 5,3. При этом часть подземных толчков мощностью в 2-3 балла была зафиксирована в Ташкенте и ещё нескольких районах Узбекистана.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ula Ulachka

Юрий Лысенко
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