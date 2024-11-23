Землетрясение из Киргизии добралось до Узбекистана

В Киргизии случилось землетрясение мощностью 5,3 балла, в Ташкенте и некоторых районах Узбекистана фиксируют подземные толчки в 2-3 балла. Об этом докладывает пресс-служба Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

«23 ноября 2024 года в 13:33 по ташкентскому времени в Кыргызстане произошло землетрясение. Координаты землетрясения — 39,5 градуса северной широты, 71,74 градуса восточной долготы. Магнитуда — 5,3. Глубина — 10 километров», — говорится в сообщении.

Известно, что от эпицентра до Ташкента 290 километров. О пострадавших и разрушениях данных нет.