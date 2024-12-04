Москва готовится к снежным выходным: новый циклон принесёт зимнюю погоду

В предстоящие выходные Москву ожидает новый циклон, который принесёт с собой обильные снегопады. Как сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своём телеграм-канале, с 5 по 7 декабря в столице установится настоящая зимняя погода. Ночные температуры опустятся до -7 градусов, а днём столбики термометров будут показывать около -5 градусов.

Позднякова также отметила, что атмосферное давление значительно повысится, что приведёт к прояснению неба. Это позволит жителям Москвы насладиться редким зимним солнцем. Однако уже 8 декабря в городе ожидается потепление до 0 градусов, и подобные температурные колебания, по прогнозам эксперта, сохранятся до конца года.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что зима в этом году будет относительно тёплой для европейской части страны. Оттепели будут случаться чаще, чем сильные морозы. В то же время, в Сибири и особенно на северных территориях, температура воздуха будет на 5–10 градусов выше нормы, тем не менее, это не исключает суровых морозов по сравнению с московскими условиями.

Москвичам стоит подготовиться к переменчивой зимней погоде: наслаждаться свежим снегом и солнечными днями, но не забывать о возможных оттепелях.