Москва готовится к снежным выходным: новый циклон принесёт зимнюю погоду
С 5 по 7 декабря в столице установится настоящая зимняя погода. Обложка © freepik.com / freepik
В предстоящие выходные Москву ожидает новый циклон, который принесёт с собой обильные снегопады. Как сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своём телеграм-канале, с 5 по 7 декабря в столице установится настоящая зимняя погода. Ночные температуры опустятся до -7 градусов, а днём столбики термометров будут показывать около -5 градусов.
Позднякова также отметила, что атмосферное давление значительно повысится, что приведёт к прояснению неба. Это позволит жителям Москвы насладиться редким зимним солнцем. Однако уже 8 декабря в городе ожидается потепление до 0 градусов, и подобные температурные колебания, по прогнозам эксперта, сохранятся до конца года.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что зима в этом году будет относительно тёплой для европейской части страны. Оттепели будут случаться чаще, чем сильные морозы. В то же время, в Сибири и особенно на северных территориях, температура воздуха будет на 5–10 градусов выше нормы, тем не менее, это не исключает суровых морозов по сравнению с московскими условиями.
Москвичам стоит подготовиться к переменчивой зимней погоде: наслаждаться свежим снегом и солнечными днями, но не забывать о возможных оттепелях.
А ранее Life.ru писал, что со среды Москву ждёт очередное похолодание. Кроме снега, ночью и утром возможны гололёдные явления и ледяной дождь, особенно в западной и северной частях региона. Более серьёзное похолодание придёт в четверг, когда в Москву с севера выйдет антициклон. Кроме того, спасатели усилили безопасность на реках и водоёмах столицы. Особое внимание уделяется местам, где до этого были зафиксированы случаи несанкционированного выхода на лёд.