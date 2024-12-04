Спасатели усилили безопасность на реках и водоёмах Москвы

В Москве началась подготовка к зимнему сезону на водоёмах. С образованием первого льда на реках и прудах спасатели усилили контроль за безопасностью. Заместитель мэра Пётр Бирюков сообщил, что спасатели делают всё, чтобы предотвратить происшествия на воде.

«Ситуация с безопасностью на водоёмах требует повышенного внимания, так как на некоторых из них появился первый лёд. Однако он ещё очень хрупкий и не способен выдержать вес человека. В связи с этим мы призываем москвичей воздержаться от выхода на лёд, особенно это касается детей и домашних животных. Прогулки возле водоёмов должны быть аккуратными и осмотрительными», — отметил Бирюков. На данный момент в Москве на пяти водоёмах образовался рыхлый лёд толщиной около одного сантиметра. Он очень непрочный и может быть опасен для здоровья и жизни. Спасатели продолжают регулярно проводить замеры толщины льда на разных водоёмах столицы.

Особое внимание уделяется местам, где до этого были зафиксированы случаи несанкционированного выхода на лёд, зимнего купания и рыбной ловли. Бирюков подчеркнул, что в таких местах будут усилены меры контроля и профилактики, чтобы избежать несчастных случаев.

«Безопасность людей — наш приоритет. В зимний период на водоёмах Москвы работают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станции, общей численностью более 500 специалистов. Мы продолжаем следить за состоянием льда и готовы оперативно реагировать на любые происшествия», — сообщил заместитель мэра. Для повышения эффективности патрулирования водоёмов в зимний период спасатели будут использовать суда на воздушной подушке. Эта техника может передвигаться как по воде, так и по льду, что существенно расширяет возможности реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. В общей сложности планируется задействовать более 25 единиц таких судов, которые способны развивать скорость до 80 километров в час.

Работа спасателей будет ориентирована не только на предотвращение трагедий, но и на информирование горожан о правилах безопасности на водоёмах в зимнее время. Власти столицы напоминают, что несмотря на привлечение спецтехники и профессиональных спасателей, безопасность всегда начинается с ответственности каждого.

Особенно важно, как отмечают специалисты, соблюдать осторожность на водоёмах в первые недели зимы, когда лёд ещё не стал прочным. «Хрупкий лёд не может выдержать вес человека, и это нужно помнить, особенно тем, кто привык выходить на водоёмы для рыбалки или зимнего купания», — подчеркнул Пётр Бирюков.