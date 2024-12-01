Праздничный фоторепортаж из столицы: Зарядитесь предновогодним настроением с Life.ru в первый день зимы

Наступил первый день зимы и Москва понемногу начинает готовиться к приходу Нового года. Life.ru собрал фотографии предпраздничной столицы, которые помогут ощутить новогоднее настроение.

Обстановка у Большого театра. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Театральная площадь с другого ракурса. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

К новогодним праздникам столица уже начинает преображаться: украшенные ёлки, световые экспозиции и гирлянды появляются по всему городу. Многие из этих элементов уже стали символом новогодней Москвы. В этом сезоне планируется установить более 4,5 тысячи гирлянд по всему городу.

На Никольской очень красиво — как всегда. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Нарядная Никольская со слегка другого ракурса. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

ГУМ тоже готовится к празднику. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

По традиции к Новому году преобразился и ГУМ. В этом году для украшения выбрали стиль старинного народного искусства — хохлома.

Праздничный вестибюль ГУМа. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Витрина с игрушками для новогодней ёлки. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Куда без игрушек? Нарядить ёлку дома помогут специальные ярмарки, на которых представлено огромное разнообразие различных видов игрушек — от новогодних шаров до сказочных фигурок.

Украшения для новогодней ёлки. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Украшения для новогодней ёлки. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Украшения для новогодней ёлки. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Украшения для новогодней ёлки. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Украшения для новогодней ёлки. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Украшения для новогодней ёлки. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Украшения для новогодней ёлки. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Магазин ёлочных игрушек. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Столица наряжается благодаря труду сотрудников городских служб. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Улицы города заполняются светящимися арками, гирляндами, арт-объектами и новогодними ёлками. Также в столице обновляют архитектурную подсветку зданий.

Праздничная Москва. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Праздничная Москва. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Праздничная Москва. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко