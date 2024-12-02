Аномально «зимняя жара» обрушилась на Сибирь и Дальний Восток

В Якутии и на Дальнем Востоке России наблюдается необычная «зимняя жара» с температурами, превышающими климатическую норму на 16–18 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе ТАСС.

В центре Якутии столбики термометров показывают минус 20–25 градусов ночью и минус 15–20 днем. Вильфанд охарактеризовал эту ситуацию как «полыхающую зимнюю жару», что необычно для региона, известного суровыми зимами.

«Аномальная» погода затронула и другие регионы Дальнего Востока, включая Приморский край, Сахалинскую область и юг Хабаровского края. Так, в Приморье ожидаются тёплые дни с дневными температурами около нуля и небольшими минусовыми значениями ночью.

Тем не менее Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в регионе ожидается изменение погодных условий. Циклон, проходящий через побережье Дальнего Востока, приведёт к заметному понижению температуры. В среду она понизится на 4–5 градусов, а к пятнице-субботе окажется на 6–7 градусов ниже нормы.

Западная Сибирь и Красноярский край также испытывают климатические аномалии, хотя в этих регионах общий погодный фон остаётся отрицательным. В Магадане к середине недели температура вернется к норме, жителей ожидают 20-градусные морозы. На Колыме ожидается до минус 35 градусов ночью, что всё равно выше нормы на 10 градусов, ведь обычно в это время там должны быть 45-градусные холода.

Эти аномальные погодные условия вызывают беспокойство у специалистов, так как они могут повлиять на экосистемы и экономику регионов. Вильфанд отметил, что подобные изменения климата требуют внимательного наблюдения и анализа для понимания их долгосрочных последствий.