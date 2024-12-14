Стало известно о тайной поездке Зеленского в Брюссель для обсуждения завершения конфликта

В среду, 18 декабря, Владимир Зеленский посетит Брюссель, где проведёт встречу с несколькими лидерами стран Европы, чтобы обсудить возможные варианты завершения конфликта и перспективы создания европейской миротворческой миссии на Украине. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники.

Участниками мероприятия станут канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Участники мероприятия рассмотрят варианты завершения украинского конфликта. Помимо этого, они поднимут вопрос о введении европейских войск на Украину в рамках миротворческой миссии.