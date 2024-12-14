Стало известно о тайной поездке Зеленского в Брюссель для обсуждения завершения конфликта
Politico: Зеленский обсудит с западными лидерами форматы завершения конфликта
В среду, 18 декабря, Владимир Зеленский посетит Брюссель, где проведёт встречу с несколькими лидерами стран Европы, чтобы обсудить возможные варианты завершения конфликта и перспективы создания европейской миротворческой миссии на Украине. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники.
Участниками мероприятия станут канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Участники мероприятия рассмотрят варианты завершения украинского конфликта. Помимо этого, они поднимут вопрос о введении европейских войск на Украину в рамках миротворческой миссии.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявлял, что Украина пока не готова к переговорам с Москвой. По его словам, вести беседу на равных условиях получится в том случае, если Киев станет сильным.
Напомним, на этой неделе избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине, чтобы контролировать режим соблюдения прекращения огня, когда и если такое соглашение появится. На встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Зеленским политик заявил, что главную роль в поддержке Киева может сыграть именно Европа. В Кремле отметили, что пока рано об этом дискутировать, а в Совфеде удивились мыслям республиканца.
Telegram / Zelenskiy / Official