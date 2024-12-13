В Кремле оценили идею Трампа направить на Украину войска ЕС для контроля за прекращением огня
Песков: Пока рано дискутировать о постконфликтных контингентах на Украине
Вопрос о размещении на территории Украины войск европейских стран для контроля за возможным перемирием сейчас обсуждать рано, дискутировать об этом можно будет только на переговорах. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова избранного лидера США Дональда Трампа.
«Всё это может и должно обсуждаться в ходе переговоров», — подчеркнул представитель Кремля на брифинге и призвал не забегать вперёд.
Песков добавил, что Москве нужен полноценный мир с выполнением всех ранее указанных условий, а не временное перемирие.
Напомним, ранее СМИ сообщили, избранный президент США Дональд Трамп предложил, чтобы военные из ЕС мониторили прекращение огня на Украине. Республиканец полагает, что главную роль в поддержке Киева должна играть Европа, а не Соединённые Штаты. При этом он выступает против принятия Украины в НАТО.
Life.ru