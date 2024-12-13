Экс-депутат Рады раскрыл, зачем Западу вводить войска на Украину на самом деле
Олег Царёв считает, что Запад хочет ввести войска на Украину ради эскалации
Намерение западных стран направить свои войска в Украину только усугубит существующий конфликт. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв.
«Суть заключается в том, чтобы озвучить эту идею (размещения иностранных войск на Украине – прим. ред.) как необходимое условие для прекращения конфликта. Россия откажется — и боевые действия продолжатся», — отметил он.
Политик добавил, что западные страны решили требовать от Москвы выполнения условий, с которыми Россия никогда не согласится. По его мнению, такой шаг лишь приведет к дальнейшей эскалации ситуации.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Вместе с тем постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине заявил, что Россия будет и дальше стремиться к выполнению всех целей спецоперации, если страны Запада не упразднят киевский режим.
Станислав Тихомиров/ТАСС