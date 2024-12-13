Экс-депутат Рады раскрыл, зачем Западу вводить войска на Украину на самом деле

Намерение западных стран направить свои войска в Украину только усугубит существующий конфликт. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв.

«Суть заключается в том, чтобы озвучить эту идею (размещения иностранных войск на Украине – прим. ред.) как необходимое условие для прекращения конфликта. Россия откажется — и боевые действия продолжатся», — отметил он.

Политик добавил, что западные страны решили требовать от Москвы выполнения условий, с которыми Россия никогда не согласится. По его мнению, такой шаг лишь приведет к дальнейшей эскалации ситуации.