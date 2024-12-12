Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 15:26

Депутат Швыткин указал Трампу на необходимость учитывать интересы России

Россия приветствует инициативы по разрешению конфликта в Украине, включая предложения от США, однако они должны учитывать интересы Москвы, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В интервью «Ленте.ру» депутат прокомментировал план, предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом и указал на его главный недостаток.

Трамп обещал не бросать Украину
Трамп обещал не бросать Украину

«Не стоит строить иллюзий относительно прихода Трампа к власти 20 января. Мы понимаем значимость задач, поставленных президентом России и Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Предложения или сигналы от Трампа не могут рассматриваться как их реализация», — отметил Швыткин.

Парламентарий добавил, что для достижения мирного разрешения конфликта Трамп должен убедить президента Украины Владимира Зеленского отменить решение о запрете на переговоры с Россией.

Фицо оценил способность Трампа положить СВО конец за 24 часа
Фицо оценил способность Трампа положить СВО конец за 24 часа

«Никакие поставки вооружения в обмен на обещания, что Украина не вступит в НАТО, нас не устраивают. Мы действуем в соответствии с национальными интересами нашего государства», — подчеркнул депутат.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон «не бросит» Украину и продолжить её поддерживать, потому что это единственный способ выйти на мирные переговоры. При этом избранный президента США назвал глупым решение Зеленского и Байдена бить вглубь России.

Трамп меняет всё: Озвучен прогноз для Украины на 2025 год
Трамп меняет всё: Озвучен прогноз для Украины на 2025 год
Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Госдума
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar