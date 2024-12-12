Трамп предложил ввести европейских военных на Украину

Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить на Украине европейских военных, чтобы они контролировали режим соблюдения прекращения огня после того, как такое соглашение будет достигнуто. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на неких официальных лиц.

7 декабря Трамп встретился с Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, где заявил, что «поддерживает создание сильной и вооружённой Украины». При этом он против вступления Незалежной в НАТО. Республиканец полагает, что главную роль в поддержке Киева должна играть Европа, США могут помогать, но отправлять свои войска не планируют.