«Непонятно о чём он думает»: В Совфеде отреагировали на идею Трампа ввести войска ЕС на Украину

Идея Дональда Трампа ввести европейские войска на Украину может рассматриваться как интервенция. Несмотря на то, что все эти разговоры множатся, они всё равно являются контрпродуктивными, заявил Life.ru сенатор, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Я вообще не знаю, о чём думает Трамп. Честно говоря, меня это пока не очень интересует, потому что он избранный президент, но он ещё не принял присягу и не взошёл на этот престол Белого дома. Разговоры вокруг того, что он сказал, сейчас множатся, но они все, на мой взгляд, контрпродуктивные», — сказал сенатор.

По его словам, сейчас у Украины есть два варианта выхода из кризиса: либо он будет завершён в рамках, в которых находится сейчас, либо выйдет из-под контроля и начнёт охватывать совершенно другие географические рубежи.

«Планы по вводу иностранных войск, каких бы то ни было, ничего хорошего не несут и лучше не делают. Это прекрасно понимают и военные в США, и профессиональные дипломаты. Другое дело, что понимая, они могут действовать вот таким вот безрассудным способом. Но они это прекрасно понимают. А вот понимает ли это Трамп, я просто не знаю», — заключил Климов.