В Кремле ответили на вопрос о размещении миротворцев на Украине
Песков назвал преждевременными разговоры о размещении миротворцев на Украине
Россия считает вопрос размещения миротворцев на Украине преждевременным, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что украинская сторона продолжает отказываться от каких-либо переговоров, добавив, что Владимир Зеленский сам запретил себе вести такие переговоры.
«Украинская сторона по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров. Более того, документально эти переговоры Зеленский сам себе запретил», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Песков подчеркнул, что в текущих условиях говорить о размещении миротворцев на Украине попросту неуместно.
Ранее издание Politico сообщило, что Зеленский 18 декабря посетит Брюссель, где проведёт встречу с несколькими лидерами стран Европы, чтобы обсудить возможные варианты завершения конфликта и перспективы создания европейской миротворческой миссии на Украине. Участниками мероприятия, в частности, станут канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и генсек НАТО Марк Рютте.
Life.ru