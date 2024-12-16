В Кремле ответили на вопрос о размещении миротворцев на Украине

Россия считает вопрос размещения миротворцев на Украине преждевременным, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что украинская сторона продолжает отказываться от каких-либо переговоров, добавив, что Владимир Зеленский сам запретил себе вести такие переговоры.

«Украинская сторона по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров. Более того, документально эти переговоры Зеленский сам себе запретил», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков подчеркнул, что в текущих условиях говорить о размещении миротворцев на Украине попросту неуместно.