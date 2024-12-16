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16 декабря, 09:40

В Кремле ответили на вопрос о размещении миротворцев на Украине

Песков назвал преждевременными разговоры о размещении миротворцев на Украине

Россия считает вопрос размещения миротворцев на Украине преждевременным, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что украинская сторона продолжает отказываться от каких-либо переговоров, добавив, что Владимир Зеленский сам запретил себе вести такие переговоры.

«Украинская сторона по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров. Более того, документально эти переговоры Зеленский сам себе запретил», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков подчеркнул, что в текущих условиях говорить о размещении миротворцев на Украине попросту неуместно.

Ранее издание Politico сообщило, что Зеленский 18 декабря посетит Брюссель, где проведёт встречу с несколькими лидерами стран Европы, чтобы обсудить возможные варианты завершения конфликта и перспективы создания европейской миротворческой миссии на Украине. Участниками мероприятия, в частности, станут канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и генсек НАТО Марк Рютте.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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