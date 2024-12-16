«Украинцам нельзя доверять»: Картополов оценил идею рождественского перемирия с Киевом
Картаполов: Украинцам нельзя доверять в вопросе рождественского перемирия
Украина уже отвергла идею проведения рождественского перемирия, предложенную ранее. Именно поэтому, если представители киевского режима всё-таки согласятся на это условие, полностью верить им будет нельзя. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Картаполов прокомментировал идею проведения рождественского перемирия. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Украинцам вообще нельзя доверять, потому что всё, что предлагается, ими отвергается. Поэтому будем продолжать задачи специальной военной операции», — заявил парламентарий, признавшись, что практически не верит в осуществление плана с перемирием в свете грядущих зимних праздников.
Напомним, ранее венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, что Владимир Зеленский отверг его идею об установлении перемирия на Рождество. Политик пытался убедить Киев принять режим прекращения огня, а также устроить обмен военнопленными с РФ. В Кремле высоко оценили усилия премьер-министра Венгрии, выразив надежду на то, что консультации будут продолжены.
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