Украина уже отвергла идею проведения рождественского перемирия, предложенную ранее. Именно поэтому, если представители киевского режима всё-таки согласятся на это условие, полностью верить им будет нельзя. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Картаполов прокомментировал идею проведения рождественского перемирия. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Украинцам вообще нельзя доверять, потому что всё, что предлагается, ими отвергается. Поэтому будем продолжать задачи специальной военной операции», — заявил парламентарий, признавшись, что практически не верит в осуществление плана с перемирием в свете грядущих зимних праздников.