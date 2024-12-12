Туск положил конец спекуляциям с подачи Макрона об отправке войск Польши на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские войска не будут отправлены на Украину даже тогда, когда стихнут пушки. Об этом он сообщил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону во время их беседы.

«Я также хочу положить конец спекуляциям о потенциальном присутствии войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира. Решение относительно действий Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Мы пока не планируем таких действий. Господин президент (Франции) знает, мы говорили об этом», — подчеркнул Туск, говоря об идее Макрона послать миротворцев на Украину.

Польский политик отметил, что власти ЕС будут разрабатывать решения, которые оградят Европу и Украину от возобновления конфликта после прекращения огня, если таковое наступит.

Кстати, Туск считает, что именно его страна больше остальных тратит денег на помощь Киеву. Он заявил, что вся Европа должна понять одну простую вещь: Польша «несёт самую большую нагрузку в связи с войной». Варшаве приходится отправлять Киеву и оружие и деньги.

«Польше находится самый большой, ключевой, практически единственный такого уровня хаб помощи Украине», — сказал польский премьер.