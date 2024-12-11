«Пять бригад»: Во Франции рассказали о задумке Макрона в отношении Украины
Эксперт Тененбаум: Макрон хочет разместить на Украине около 40 тысяч военных
Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет разместить около 40 тысяч военных в буферной зоне на Украине. Об этом изданию Rzeczpospolita заявил эксперт Французского института международных отношений Эли Тененбаум.
По его словам, Макрон намерен отправить военных на территорию Незалежной по мере достижения прекращения огня в рамках миротворческой миссии. Основная цель этого плана — обеспечение гарантий того, что Москва не нарушит возможное прекращение огня и установленную демаркационную линию в будущем.
«[Миротворческая миссия со стороны Франции] могла бы состоять из пяти пехотных бригад. Командование одной из них может взять на себя Польша», — заявил эксперт, отметив, что следующий этап обсуждения такого плана состоится во время визита Макрона в Варшаву.
Напомним, ранее Макрон, а также новоизбранный президент США Дональд Трамп с Владимиром Зеленский провели встречу в Париже. По сообщениям СМИ, в ходе диалога удалось согласовать ряд действий по разрешению кризиса. Республиканец после разговора объявил, что Зеленский якобы готов к переговорам. Кремль уже изучил предложение Трампа и напомнил что нужно для выхода на мирную траекторию.
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