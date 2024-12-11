«Пять бригад»: Во Франции рассказали о задумке Макрона в отношении Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет разместить около 40 тысяч военных в буферной зоне на Украине. Об этом изданию Rzeczpospolita заявил эксперт Французского института международных отношений Эли Тененбаум.

По его словам, Макрон намерен отправить военных на территорию Незалежной по мере достижения прекращения огня в рамках миротворческой миссии. Основная цель этого плана — обеспечение гарантий того, что Москва не нарушит возможное прекращение огня и установленную демаркационную линию в будущем.