Завяли помидоры: Туск приказал закрыть Польшу «Восточным щитом» и от Украины тоже
Туск заявил, что «Восточный щит» распространится на украинскую границу
«Восточный щит», который польские военные инженеры, не покладая рук, возводят вдоль границы с Белоруссией и Калининградом, будет закрывать страну ещё и со стороны Украины. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, а слова его приводит Polsat News.
Он заявил, что детали конструкции нельзя будет увидеть невооружённым глазом, и назвал этот проект «беспрецедентным». По словам Туска, вся Европа, затаив дыхание, ждёт новостей со стройки и наблюдает за ней, что бы это ни значило, «с большой добротой».
«Мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всём протяжении восточной границы», — объяснился премьер.
Не так давно стало известно о том, что Польша взялась за реализацию масштабного проекта, получившего название «Восточный щит». Это некая система фортификаций, которая, как утверждается, защитит страну от любого нападения с востока. Вся 50-километровая приграничная зона будет укреплена разными примочками, которые сделают наземное вторжение невозможным. Правда, ради такой впечатляющей безопасности множеству местных придётся расстаться со своими домами, но при наличии «большой доброты» это ведь не так важно.
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