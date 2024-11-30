Завяли помидоры: Туск приказал закрыть Польшу «Восточным щитом» и от Украины тоже

«Восточный щит», который польские военные инженеры, не покладая рук, возводят вдоль границы с Белоруссией и Калининградом, будет закрывать страну ещё и со стороны Украины. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, а слова его приводит Polsat News.

Он заявил, что детали конструкции нельзя будет увидеть невооружённым глазом, и назвал этот проект «беспрецедентным». По словам Туска, вся Европа, затаив дыхание, ждёт новостей со стройки и наблюдает за ней, что бы это ни значило, «с большой добротой».