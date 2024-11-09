Проживающие на границе с Россией поляки встали на дыбы из-за «Восточного щита»
Юрист Сыллер: Поляки боятся изъятия земельных участков из-за «Восточного щита»
Поляки, проживающие неподалёку от границы с Россией и Белоруссией, опасаются изъятия их земельных участков из-за строительства оборонительного комплекса «Восточный щит», рассказал местный юрист Камиль Сыллер. По его словам, уже очевидно, что изъятия земель будут.
«То, что изъятия будут, — это очевидно. Эти законы предусматривают, что изменение предназначения границ частных земель, а также земель Управления государственных лесов на земли, предназначенные для оборонительных целей, будет возможно практически на любой пограничной линии», — сказал Сыллер в беседе с журналистами.
Он добавил, что особенно уязвимы населённые пункты, такие как, к примеру, Опака Большая.
Ранее сообщалось, что Польша установит первые укрепления на границе с РФ и Белоруссией в ближайшее время. Глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камиш отметил, что первые фортификационные сооружения в рамках проекта «Восточный щит» будут размещены на восточной границе до 11 ноября. Он добавил, что эти укрепления, включающие железобетонные ежи и подготовку местности, «будут препятствовать продвижению вражеских войск».
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