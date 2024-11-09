Проживающие на границе с Россией поляки встали на дыбы из-за «Восточного щита»

Поляки, проживающие неподалёку от границы с Россией и Белоруссией, опасаются изъятия их земельных участков из-за строительства оборонительного комплекса «Восточный щит», рассказал местный юрист Камиль Сыллер. По его словам, уже очевидно, что изъятия земель будут.

«То, что изъятия будут, — это очевидно. Эти законы предусматривают, что изменение предназначения границ частных земель, а также земель Управления государственных лесов на земли, предназначенные для оборонительных целей, будет возможно практически на любой пограничной линии», — сказал Сыллер в беседе с журналистами.

Он добавил, что особенно уязвимы населённые пункты, такие как, к примеру, Опака Большая.