Полякам ко Дню независимости подарят‎ непроходимую зону «с ловушками» на границе с Россией

Власти Польши решили за считанные дни сделать из своей восточной границы — с Белоруссией и Россией — непроходимую зону «с ловушками». Сперва планируется понаставить там бетонных ежей в рамках «Восточного щита». Об этом в эфире радиостанции Zet рассказал глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«В ближайшие дни — перед Днём независимости (отмечается в Польше 11 ноября) — на нашей восточной границе (с РФ и Белоруссией) будут возведены первые укрепления в рамках «Восточного щита», — заявил польский министр обороны.