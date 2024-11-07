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Регион
7 ноября, 13:39

Полякам ко Дню независимости подарят‎ непроходимую зону «с ловушками» на границе с Россией

МО Польши сообщило о возведении первых укреплений на границе России и Белоруссии

Власти Польши решили за считанные дни сделать из своей восточной границы — с Белоруссией и Россией — непроходимую зону «с ловушками». Сперва планируется понаставить там бетонных ежей в рамках «Восточного щита». Об этом в эфире радиостанции Zet рассказал глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«В ближайшие дни — перед Днём независимости (отмечается в Польше 11 ноября) — на нашей восточной границе (с РФ и Белоруссией) будут возведены первые укрепления в рамках «Восточного щита», — заявил польский министр обороны.

Он уточнил, что местность планируют подготовить, чтобы возвести укрепления, которые затруднят проходимость для войск вероятного противника, а также поставить железобетонные ежи против техники.

Европа отгораживается «Восточным щитом» от России и Белоруссии, в планах – минные поля
Европа отгораживается «Восточным щитом» от России и Белоруссии, в планах – минные поля

Кто во что горазд: Литва устанавливает противотанковые «зубы дракона» возле аэропорта, Эстония хочет сделать на границе буи с лезвиями в духе Индианы Джонса, а Польша выдумала «Восточный щит». Варшава планирует прикрыть им всю границу с Белоруссией и Калининградской областью, чтоб ни одна муха с Красной площади не пролетела.

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Shutterstock / FOTODOM / Stock Foto.Touch

Владимир Озеров
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