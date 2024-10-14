Аэропорт Вильнюса защитили от танков «зубами дракона»
МО Литвы: Противотанковую линию «зубов дракона» установили в аэропорту Вильнюса
Обложка © Х / Министерство национальной обороны Литовской Республики
В Вильнюсе установили новую партию противотанковых заграждений «зубы дракона». Они появились прямо в аэропорту столицы, сообщает Министерство национальной обороны Литовской Республики.
«Литва продолжает расширять парки инженерной контрмобильности, теперь размещая оборудование в Вильнюсском аэропорту, а на очереди аэропорты Каунаса и Паланги», — говорится в соцсети Х.
Локации с подобными «зубами дракона» или, например, «испанскими лошадьми», «быстровозводимыми ежами», «балками блокпостов» и «противотанковыми минами» создадут по всей стране. Всего в Литве разместят 27 подобных парков контрмобильности. Там будут хранить различные инструменты: дорожные заграждения, надолбы, колючую проволоку.
Ранее Литва поставила такие же «зубы», но уже на границе с Россией. Там установили две линии оборонительного укрепления. Заграждения установили на объездном мосту у города Панямуне, страны на той территории разделяет река Неман.