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14 октября, 08:03

Социал-демократы победили в первом туре выборов в сейм Литвы

Победу в первом туре выборов в сейм Литвы, который состоялся 13 октября, одержала Социал-демократическая партия Литвы (ЛСДП). Об этом свидетельствуют данные, обновляемые в режиме онлайн на сайте Главной избирательной комиссии республики.

Второе место по результатам первого тура после подсчёта голосов с 1 834 из 1 947 участков заняла правящая партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы». На третьем месте — «Заря Немана» (Nemuno Aušra) с 15,54%. В голосовании на парламентских выборов приняли участие 52,06% избирателей.

А вот предвыборная кампания в США в самом разгаре. Противостояние между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис сопровождается частыми обвинениями и заявлениями о физической готовности каждого из кандидатов. В августе Трамп упомянул, что готов отказаться от президентской гонки, если его здоровье будет препятствовать выполнению обязанностей. В свою очередь, Харрис опубликовала заключение врачей о её «превосходном состоянии здоровья» для участия в избирательной кампании. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

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Сайт Главной избирательной комиссии Литвы

Андрей Бражников
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