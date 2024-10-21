В Эстонии хотят установить буи с лезвиями на границе с Россией
ERR: Эстония изучает возможность установки буёв с лезвиями на границе с Россией
Власти Эстонии изучают возможность установки буёв с лезвиями на водной границе с Россией. Об этом рассказал замглавы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар, передаёт ERR.
В ведомстве отметили, что такое оружие против мигрантов планируется установить на участках, где проще всего переплыть границу. Там напомнили, что за лето пограничники задержали несколько мужчин, которые хотели попасть в Эстонию через реку Нарва.
«В рамках пилотного проекта мы рассматриваем возможность строительства водной инфраструктуры на нашей восточной границе», — сказал Коммусаар. Власти решили изучить, как поступают другие страны.
В случае, если такие буи установят, от лодки нелегалов практически ничего не останется, отметил заместитель начальника ведомства. Также департамент планирует определить, какие системы будут эффективны на участках с быстрым течением реки.
Ранее Life.ru рассказывал, что Литва разместила вторые оборонительные укрепления «зубы дракона» на границе с Россией. По словам министра обороны республики Лауринаса Кащюнаса, заграждения поставили на объездном мосту у города Панямуне, страны на той территории разделяет река Неман. Он отметил, что к «зубам дракона» в будущем добавят и «железных ежей».
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