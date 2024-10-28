«Смотрят с ужасом»: Дуда признал, что Запад не в восторге от польских укреплений на границе с РФ

Польский президент Анджей Дуда сравнил защитную программу ВС республики «Восточный щит» с «железным занавесом». Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию The Sunday Times.

«Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. <...> Последнее, что они хотят видеть, — это восстановление «железного занавеса», — сказал польский лидер.

При этом Дуда уверен, что Польше необходим подобный «железный занавес» для обеспечения государственной безопасности.