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27 октября, 21:40

«Смотрят с ужасом»: Дуда признал, что Запад не в восторге от польских укреплений на границе с РФ

Дуда сравнил с «железным занавесом» укрепления на границе с РФ и Белоруссией

Польский президент Анджей Дуда сравнил защитную программу ВС республики «Восточный щит» с «железным занавесом». Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию The Sunday Times.

«Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. <...> Последнее, что они хотят видеть, — это восстановление «железного занавеса»,сказал польский лидер.

При этом Дуда уверен, что Польше необходим подобный «железный занавес» для обеспечения государственной безопасности.

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«Восточным щитом» называется программа Вооружённых сил Польши по постройке защитных линий на границе республики, которые будут прикрывать от агрессии с востока. Ранее Life.ru сообщал, что поляки намерены установить фортификации по всей длине общей границы страны с Калининградской областью и Белоруссией.

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Shutterstock / FOTODOM / Verconer

Юрий Лысенко
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