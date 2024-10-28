«Смотрят с ужасом»: Дуда признал, что Запад не в восторге от польских укреплений на границе с РФ
Дуда сравнил с «железным занавесом» укрепления на границе с РФ и Белоруссией
Польский президент Анджей Дуда сравнил защитную программу ВС республики «Восточный щит» с «железным занавесом». Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию The Sunday Times.
«Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. <...> Последнее, что они хотят видеть, — это восстановление «железного занавеса», — сказал польский лидер.
При этом Дуда уверен, что Польше необходим подобный «железный занавес» для обеспечения государственной безопасности.
«Восточным щитом» называется программа Вооружённых сил Польши по постройке защитных линий на границе республики, которые будут прикрывать от агрессии с востока. Ранее Life.ru сообщал, что поляки намерены установить фортификации по всей длине общей границы страны с Калининградской областью и Белоруссией.
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