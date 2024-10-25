Фермерам в Польше «прилетело» за флаг СССР на тракторе
В Польше подали в суд на фермеров, которые вывесили на трактор флаг СССР
Фермеры из Польши вывесили на свой трактор флаг СССР и пророссийский баннер. Теперь их будут судить за публичное восхваление агрессивных действий против Украины, передаёт генпрокуратура страны.
Плакаты и флаг были вывешены во время акции протеста в феврале. Они призывали президента России Владимира Путина навести порядок в Польше, на Украине и Брюсселе. Обвиняемые Петра Г. и Агата Г. признали свою вину. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее Варшава задумалась о возможном перемирии с Москвой из-за неудач Киева. В Польше теперь видят, что победа Владимира Зеленского становится всё менее и менее вероятной. Эксперты полагают, что Польша скоро изменит своё отношение к России.
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