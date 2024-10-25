Фермерам в Польше «прилетело» за флаг СССР на тракторе

Фермеры из Польши вывесили на свой трактор флаг СССР и пророссийский баннер. Теперь их будут судить за публичное восхваление агрессивных действий против Украины, передаёт генпрокуратура страны.

Плакаты и флаг были вывешены во время акции протеста в феврале. Они призывали президента России Владимира Путина навести порядок в Польше, на Украине и Брюсселе. Обвиняемые Петра Г. и Агата Г. признали свою вину. Им грозит до пяти лет лишения свободы.