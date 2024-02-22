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21 февраля, 23:21

Польский фермер может отправиться в тюрьму за пророссийский плакат на тракторе

Onet: Польскому фермеру может грозить до трёх лет тюрьмы за пророссийский плакат

Сотрудники польских правоохранительных органов проводят расследование в отношении фермера, который во время протестов на границе с Украиной прикрепил на свой трактор флаг Советского Союза и транспарант с пророссийскими лозунгами. Об этом со ссылкой на прокуратуру города Гливице пишет портал Onet.

Мужчину проверят на предмет совершения преступления, предусмотренного статьёй 256 Уголовного кодекса Польши о публичной пропаганде символов различных тоталитарных форм правления, в том числе и коммунистических, а также о призыве к ненависти. В случае если поляка признают виновным, то ему может грозить до трёх лет тюремного заключения.

В прокуратуре подчеркнули, что этого фермера полиция остановила ещё 20 февраля для установления личности. Тогда не было никаких оснований задерживать его процессуально.

Польские фермеры вооружились болгарками и начали атаковать украинские фуры с зерном
Польские фермеры вооружились болгарками и начали атаковать украинские фуры с зерном

Напомним, что 20 февраля польские фермеры вышли на очередные акции протеста на границе с Украиной. Как писал Life.ru, в тот раз они использовали не только плакаты против проводимой Евросоюзом политики, но и пророссийские транспаранты. На одном из них была просьба к президенту России Владимиру Путину помочь им с Украиной.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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