Польский фермер может отправиться в тюрьму за пророссийский плакат на тракторе

Сотрудники польских правоохранительных органов проводят расследование в отношении фермера, который во время протестов на границе с Украиной прикрепил на свой трактор флаг Советского Союза и транспарант с пророссийскими лозунгами. Об этом со ссылкой на прокуратуру города Гливице пишет портал Onet.

Мужчину проверят на предмет совершения преступления, предусмотренного статьёй 256 Уголовного кодекса Польши о публичной пропаганде символов различных тоталитарных форм правления, в том числе и коммунистических, а также о призыве к ненависти. В случае если поляка признают виновным, то ему может грозить до трёх лет тюремного заключения.

В прокуратуре подчеркнули, что этого фермера полиция остановила ещё 20 февраля для установления личности. Тогда не было никаких оснований задерживать его процессуально.