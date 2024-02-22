Польский фермер может отправиться в тюрьму за пророссийский плакат на тракторе
Onet: Польскому фермеру может грозить до трёх лет тюрьмы за пророссийский плакат
Сотрудники польских правоохранительных органов проводят расследование в отношении фермера, который во время протестов на границе с Украиной прикрепил на свой трактор флаг Советского Союза и транспарант с пророссийскими лозунгами. Об этом со ссылкой на прокуратуру города Гливице пишет портал Onet.
Мужчину проверят на предмет совершения преступления, предусмотренного статьёй 256 Уголовного кодекса Польши о публичной пропаганде символов различных тоталитарных форм правления, в том числе и коммунистических, а также о призыве к ненависти. В случае если поляка признают виновным, то ему может грозить до трёх лет тюремного заключения.
В прокуратуре подчеркнули, что этого фермера полиция остановила ещё 20 февраля для установления личности. Тогда не было никаких оснований задерживать его процессуально.
Напомним, что 20 февраля польские фермеры вышли на очередные акции протеста на границе с Украиной. Как писал Life.ru, в тот раз они использовали не только плакаты против проводимой Евросоюзом политики, но и пророссийские транспаранты. На одном из них была просьба к президенту России Владимиру Путину помочь им с Украиной.
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