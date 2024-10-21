В Польше размышляют о примирении с Россией из-за грядущих больших перемен

Пока неизвестно, чем конфликт с Россией закончится в итоге для Киева. По разным оценкам, это может быть очередной государственный переворот, народный бунт, потеря территорий или даже букет из всего этого вместе. В Польше ясно видят, что прежние громкие заявления о «стратегической победе» над Россией теперь звучат разве что из уст городских сумасшедших в Киеве. При этом Западу в любом случае придётся как-то сосуществовать с РФ, отмечает автор еженедельника Do Rzeczy Лех Мажевский.

Огонь солидарности и поддержки Киева гаснет повсеместно, за исключением разве что стран Балтии, где она по-прежнему крепка, как украинский тризуб. Даже сама тема Украины становится токсичной, лишний раз об этом говорить никто не хочет. На фоне этого в Польше задумались, как быть стране дальше в мире, где на востоке по-прежнему расположена Россия.

Автор считает, что грядут большие перемены, курс которых определят выборы президента в США. Если победит демократ Камала Харрис — внешняя политика Штатов останется прежней, но их влияние в Европе снизится. Выиграет республиканец Дональд Трамп — вниманием Белого дома окончательно завладеет Ближний Восток.

Во всей этой картине Польше в любом случае уготована роль протектората ЕС, судьба которого решается далеко за пределами Варшавы, мечтающей проводить свою «независимую» политику. Единственным мостиком к этой мечте, как считает Мажевский, является немецкая модель Ostpolitik, подразумевавшая в 1960-х сотрудничество Германии не только США, но и с СССР, что в итоге привело падению Берлинской стены. У обозревателя в этом моменте возникает логичный вопрос: почему бы не восстановить экономические отношения с Москвой и Минском?