Генералы польской армии очень хотели бы вступить в конфликт с Россией, но масштабный кризис в ВС республики не позволяет им этого сделать. Об этом пишет портал Niezależny Dziennik Polityczny.

«Судя по заявлениям высокопоставленных польских офицеров, они ждут не дождутся войны с Россией. Если бы это зависело от них, Польша давно бы вступила в войну», — сказано в материале.

Портал утверждает, что армия Польши попросту не в состоянии воевать, ведь «она вообще ни на что не способна». Как сообщают авторы, финансирование польских войск — максимально проблемный вопрос, породивший массу дискуссий и споров за последние несколько лет. Проблемы с выделением средств на деле приводят к недостаточному обеспечению программ боевой подготовки, а также нехватке оборудования и необходимой инфраструктуры в воинских частях.