Польша депортирует злобного «гнома из TikTok» за выходки и оскорбления
В Польше задержали блогера Олейниченко*, известного как «гном из TikTok»
Владислав Олейниченко* в образе гнома. Обложка © X / CRAWLY
Полиция Польши совместно с Пограничной службой задержала известного блогера Владислава Олейниченко*, более известного как «гном из TikTok». Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».
«После передачи пограничникам было начато оформление его депортации. Причиной послужили вандализм, агрессия с огнетушителем и оскорбления поляков в прямом эфире», — говорится в сообщении.
По информации издания, Олейниченко* попытался выдать себя за гражданина Белоруссии, но СМИ Польши выяснили, что он родом с Украины.
Тем временем Киев позарился на здание бывшего российского генконсульства в Польше. По заявлению министра иностранных дел Украины Андрея Сибига, Незалежная уже направила официальную ноту польской стороне.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.