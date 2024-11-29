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29 ноября, 19:37

Польша депортирует злобного «гнома из TikTok» за выходки и оскорбления

В Польше задержали блогера Олейниченко*, известного как «гном из TikTok»

Владислав Олейниченко* в образе гнома. Обложка © X / CRAWLY

Владислав Олейниченко* в образе гнома. Обложка © X / CRAWLY

Полиция Польши совместно с Пограничной службой задержала известного блогера Владислава Олейниченко*, более известного как «гном из TikTok». Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«После передачи пограничникам было начато оформление его депортации. Причиной послужили вандализм, агрессия с огнетушителем и оскорбления поляков в прямом эфире», — говорится в сообщении.

По информации издания, Олейниченко* попытался выдать себя за гражданина Белоруссии, но СМИ Польши выяснили, что он родом с Украины.

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Тем временем Киев позарился на здание бывшего российского генконсульства в Польше. По заявлению министра иностранных дел Украины Андрея Сибига, Незалежная уже направила официальную ноту польской стороне.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Анатолий Цейко
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