Лукашенко дал политическое убежище бежавшему из Польши экс-судье
Лукашенко предоставил убежище в Белоруссии польскому экс-судье Томашу Шмидту
Томаш Шмидт. Обложка © Telegram / Tomasz_Szmydt
Бывшему польскому судье Томашу Шмидту предоставлено политическое убежище в Белоруссии по решению президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Президентом предоставлено убежище в Беларуси Томашу Шмидту, преследуемому по политическим мотивам в Польше», — указано в заявлении.
Также экс-судье предоставлено белорусское гражданство. Вместе со Шмидтом паспорт республики получили 257 человек, в том числе 15 детей. Они прибыли из 16 стран, включая Россию, Украину, Казахстан, Узбекистан, Грузию, Молдавию, Армению, Туркменистан, Палестину и Сирию.
Напомним, 6 мая Шмидт запросил политическое убежище в Белоруссии. Он дал пресс-конференцию в Минске, на которой выразил несогласие с политикой и действиями Варшавы. По его словам, польский народ не хочет воевать ни с Россией, ни с Белоруссией, ни с Украиной. В ответ на заявления судьи МИД Польши объявил его предателем, а прокуратура завела против него дело о шпионаже. Кроме того, Шмидта уволили и объявили в розыск.