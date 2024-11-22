Лукашенко дал политическое убежище бежавшему из Польши экс-судье

Бывшему польскому судье Томашу Шмидту предоставлено политическое убежище в Белоруссии по решению президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президентом предоставлено убежище в Беларуси Томашу Шмидту, преследуемому по политическим мотивам в Польше», — указано в заявлении.